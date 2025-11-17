uma parceria com o Jornal Expresso
17/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 17-11-2025 07:00

Dance Life Academy de Vila Franca de Xira conquista título mundial de hip hop 

Dance Life Academy de Vila Franca de Xira conquista título mundial de hip hop 
Título mundial de hip hop veio para Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos - foto DR
A Dance Life Academy entrou para a história ao conquistar o título de campeã mundial no Hip Hop Unite 2025, em Praga. Os dançarinos, com idades entre os 9 e os 13 anos, brilharam entre as melhores equipas do mundo e trouxeram para Vila Franca de Xira um feito inédito.

Os dançarinos da Dance Life Academy (DLA) escreveram uma nova página na história do hip hop, levando o nome de Vila Franca de Xira e de Portugal ao topo do mundo. A academia de dança conquistou o título de campeã mundial de Mega Crew Cadete no Hip Hop Unite 2025, realizado em Praga, uma das mais prestigiadas competições internacionais da modalidade.
A vitória, inédita para este grupo de jovens entre os 9 e os 13 anos, orientados pela professora Sofia Carvalho, representa um marco inesquecível para a academia, que celebra vinte anos de existência. “Ver jovens a subir ao pódio, com a bandeira portuguesa nas mãos e lágrimas de emoção, foi um momento de orgulho indescritível. Esta vitória é o reflexo de meses de treino intenso, sacrifício e uma enorme união entre alunos, professores e famílias. Mais do que uma conquista, é a prova viva de que quando se trabalha com paixão e respeito, os sonhos tornam-se realidade”, afirmou a O MIRANTE João Condesso, director da DLA.
A Dance Life Academy conquistou ainda o 2.º lugar mundial em Small Crew Cadete, através do grupo orientado pela professora Joana Moreira (“Tosta”), e o 1.º lugar em Duo Cadete, por Daniela Vicente e Maria Carvalho. O grupo “Growth”, da categoria Small Crew Júnior, treinado por Ana e Carolina, obteve ainda um honroso 6.º lugar.
A DLA pretende agora continuar a elevar o nome de Portugal além-fronteiras, consolidando a sua presença internacional e promovendo o reconhecimento do hip hop como uma forma de arte completa, exigente e expressiva. “Durante muito tempo o hip hop foi subvalorizado, mas hoje é reconhecido como uma forma de arte completa, que exige técnica, emoção e dedicação. Esperamos que esta vitória traga mais visibilidade aos talentos portugueses e que sirva de incentivo para mais jovens acreditarem que é possível sonhar alto através da dança”, sublinhou João Condesso. A associação tem academias de dança em Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos.

