Festival de Filosofia de Abrantes regressa com reflexão sobre o poder da palavra

A 8.ª edição do Festival de Filosofia de Abrantes decorre de 20 a 22 de Novembro, dedicada ao tema “O poder da palavra: pensar, agir, transformar”, anunciou o município. Organizado pela Câmara Municipal de Abrantes, o evento pretende promover uma reflexão aberta sobre a forma como a palavra influencia o pensamento, as emoções e a construção da realidade, assinalando o Dia Mundial da Filosofia, a 20 de Novembro.

Durante três dias, escritores, académicos, sociólogos, jornalistas, publicitários e investigadores vão participar em painéis e debates sobre temas como o papel da palavra na transformação social, o seu poder ético e político, a comunicação na era digital e o silêncio como ausência de palavra. O presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos, fará a abertura oficial, às 17h00, na biblioteca municipal, seguindo-se uma conferência inaugural pelo filósofo e ensaísta José Gil, orador principal e homenageado desta edição.

A programação inclui ainda uma Assembleia da Palavra e Residências de Perguntas e Respostas, dinamizadas por Joana Rita Sousa, envolvendo alunos do 1º ciclo ao ensino profissional, com o objectivo de incentivar as novas gerações ao pensamento crítico. Paralelamente, haverá uma feira do livro, uma exposição de Susana Rosa — “Traços impercetíveis de resistência” — e outra dedicada aos trabalhos resultantes da residência filosófica. O público poderá igualmente usufruir de entrada gratuita no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes (MIAA), distinguido como Museu do Ano 2023, ao longo dos três dias do evento. O encerramento está marcado para 22 de Novembro, às 21h30, com o espectáculo “Mulheres Poema”, interpretado por Maria Caetano Villalobos, acompanhada por Rute Rocha Ferreira, na guitarra e teclado.

O festival tem como propósito “convocar os cidadãos à reflexão, incentivar o pensamento crítico e valorizar a palavra como ferramenta essencial para pensar, agir e transformar”, salienta a autarquia, na nota informativa. As iniciativas decorrem na Biblioteca Municipal António Botto, com entrada livre.