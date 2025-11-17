uma parceria com o Jornal Expresso
17/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 17-11-2025 18:00

Mercadinho de Natal vai animar o centro de Abrantes de 1 a 23 de Dezembro

mercado de natal
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município de Abrantes vai promover, entre 1 e 23 de Dezembro, no Jardim da República, o Mercadinho de Natal.

Estão abertas as inscrições para o Mercadinho de Natal que o município de Abrantes vai realizar no Jardim da República, entre os dias 1 e 23 de Dezembro, num evento que promete trazer o espírito natalício ao coração da cidade. Podem participar no Mercadinho de Natal pessoas singulares e colectivas devidamente habilitadas para o exercício da actividade e sediadas no concelho de Abrantes, desde que apresentem a documentação exigida por lei. A iniciativa está também aberta à participação das Associações de Pais e Encarregados de Educação das escolas do concelho, bem como de instituições convidadas pela organização ou que possam contribuir para o enriquecimento e qualidade do certame. As inscrições decorrem até 17 de Novembro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar