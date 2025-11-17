Sector vinícola é e será sempre um dos maiores orgulhos de Arruda dos Vinhos 

Entre homenagens, brindes e muita animação, Arruda dos Vinhos reafirmou-se como um símbolo de trabalho, autenticidade e paixão pela terra, na 28ª Festa da Vinha e do Vinho que encheu o pavilhão municipal de 6 a 9 de Novembro.

Perante um público composto por autarcas, forças de segurança, representantes da Igreja, produtores, expositores e muitos visitantes, Carlos Alves (PS), presidente do município, saudou no seu discurso o momento do ano em que Arruda dos Vinhos se enche de vida e orgulho. “Orgulho na nossa terra, nas nossas vinhas, nos nossos vinhos e, acima de tudo, nas pessoas que os fazem nascer”, destacou o autarca, que continua a desejar que o vinho e o enoturismo passem a ser uma imagem de marca do concelho.

“Com o vosso trabalho, com o vosso saber e com o vosso amor à vinha, ajudam a escrever todos os dias a história do nosso concelho. Sem o vosso empenho, esta festa não acontecia e ela é de quem a vive, de quem vem aqui para provar, conviver, dançar, rir, brindar e celebrar a vida”, afirmou. Com um olhar voltado para o futuro, Carlos Alves reafirmou o compromisso da autarquia em continuar a apoiar o sector vitivinícola e a promover o enoturismo, afirmando que Arruda dos Vinhos tem qualidade e potencial para ser ainda mais conhecida, quer na região quer no país.

Sem surpresas, Carlos Alves é ele próprio um amante de vinho. A O MIRANTE confessa ser particularmente apreciador de vinhos tintos e da casta Syrah. O certame teve este ano 12 adegas presentes em exposição, permitindo que os visitantes provassem os seus vinhos. Além dos néctares do concelho de Arruda dos Vinhos, também estiveram presentes produtores de Melgaço e Cadaval, havendo também espaço na festa para a gastronomia, doçaria, concertos e animações para toda a família. “Elogiamos merecidamente o vinho como um factor de desenvolvimento económico do concelho. É uma aposta que temos feito e esta festa é um investimento que vemos com bons olhos, sendo um certame que mostra o que nós temos de melhor e este ano até com mais produtores”, afirmou o autarca.



Homenagem José Manuel Alves

A festa este ano ficou marcada pela homenagem a José Manuel Alves, conhecido na vila como “Zeca da Caixa Agrícola”, um dos fundadores da Festa da Vinha e do Vinho de Arruda dos Vinhos. “Foi um dos grandes impulsionadores deste evento. A sua visão e o seu empenho ajudaram a lançar as bases de uma iniciativa que ainda hoje, passados 28 anos, celebra o que temos de melhor: o trabalho, a terra e as pessoas”, elogiou Carlos Alves. Para celebrar a homenagem, o município lançou uma edição especial de uma garrafa de vinho com o nome e a fotografia de José Manuel Alves, que esteve pessoalmente na abertura do certame.