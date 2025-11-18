Actiz Carla Chambel e realizador de O Céu em Queda em sessão especial em Santarém

A protagonista longa-metragem de ficção “O Céu em Queda”, Carla Chambel, e o realizador, Carlos Ruiz Carmona, vão estar em Santarém na Sociedade Recreativa Operária para uma sessão especial comentada. A iniciativa decorre mo sábado, dia 22, às 21h30. A interpretação da actriz, que contracena com Ruben Garcia, valeu ao filme uma menção honrosa na XXX edição do Festival Caminhos do Cinema Português. A atriz comemora actualmente 30 anos de carreira.

“O Céu em Queda” explora as ricas tradições clássicas dos filmes a preto e branco e as complexidades do desejo, do amor e da dor persistente de viver com as consequências das nossas ações. O filme estreou a 25 de Setembro e já foi exibido em várias salas de cinema a nível nacional. “O Céu em Queda” conta a história de dois amantes unidos por um amor tão forte quanto proibido, assombrados pela presença iminente dos seus desejos não realizados e pela culpa que os persegue. O filme é inspirado nas tradições clássicas do cinema a preto e branco, que transporta os espectadores para um território onde o desejo pode desfazer a teia das nossas vidas, levando-nos a agir contra o nosso melhor julgamento e a enfrentar caminhos inesperados.

Na obra, sobre a ligação inextricável entre o amor e a dor, tecidos numa tapeçaria de emoções tão belas quanto trágicas, Carla Chambel interpreta o papel de Ana e Ruben Garcia o papel de Luís, contando com uma participação especial de Pedro Almendra na voz de João. No filme cuja estrutura é onírica, alternando fluidamente entre o passado e o presente, “cada sombra e reflexo carrega a sua própria narrativa”, acrescenta o realizador.

