18/11/2025

Cultura | 18-11-2025 20:07

Arte têxtil de Cláudia Lima para ver na Casa do Brasil em Santarém

arte textil
foto ilustrativa
A mostra `No Desafio do Silenciar dos Fios´ é inaugurada no dia 29 de Novembro, pelas 16h00, e pode ser visitada até 14 de Fevereiro de 2026.

A brasileira Cláudia Lima é uma referência no campo da arte têxtil contemporânea e vai partilhar o seu talento com o público na Casa do Brasil, em Santarém, com a exposição `No Desafio do Silenciar dos Fios´. A mostra é inaugurada no dia 29 de Novembro, pelas 16h00, e pode ser visitada até 14 de Fevereiro de 2026. A exposição reúne tapeçarias, esculturas têxteis e obras em que a artista explora a relação entre a forma, a cor e a matéria, combinando rigor geométrico e forte sensibilidade orgânica.
Natural do Rio de Janeiro, Cláudia Lima iniciou-se nas artes aos sete anos, na Escola de Arte Infantil do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, sob orientação de Ivan Serpa (1923-1973), pioneiro do neoconcretismo. Construiu um percurso marcado por prémios, participações internacionais e uma carreira contínua em pintura, têxteis e tapeçaria. Cláudia Lima está radicada em Lisboa desde 1980, estudou no Centro de Arte & Comunicação Visual (Ar.Co) e na Escola Nacional de Arte Decorativa de Aubusson, colaborando com instituições como o Museu da Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino e a Manufactura de Tapeçarias de Portalegre.
Representada em colecções nacionais e estrangeiras, tem exposto em cidades como Berlim, Londres, Estocolmo, Nova Iorque, Roma, Helsínquia, São Paulo, Brasília, Portalegre e Lisboa.
