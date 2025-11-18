Concerto da Liberdade na Sé de Santarém

A Catedral de Santarém recebe no sábado, 22 de Novembro, pelas 21h30, o Concerto Liberdade I, com estreia nacional da obra musical Te Deum, integrando a 7.ª edição do Festival de Órgão de Santarém.

A Catedral de Santarém recebe no sábado, 22 de Novembro, pelas 21h30, o Concerto Liberdade I, com estreia nacional da obra musical Te Deum, integrando a 7.ª edição do Festival de Órgão de Santarém. Te Deum é uma obra de Fernando Lapa, um dos mais notáveis compositores portugueses contemporâneos, escrita especialmente para o festival. O concerto, que evoca a confluência entre herança, tradição, cultura e inovação, assinala os 700 anos da morte de D. Dinis – o Rei Trovador e coincide com o aniversário do compositor.