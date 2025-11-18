uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 18-11-2025 12:00

Concerto da Liberdade na Sé de Santarém

musica instrumentos
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Catedral de Santarém recebe no sábado, 22 de Novembro, pelas 21h30, o Concerto Liberdade I, com estreia nacional da obra musical Te Deum, integrando a 7.ª edição do Festival de Órgão de Santarém.

A Catedral de Santarém recebe no sábado, 22 de Novembro, pelas 21h30, o Concerto Liberdade I, com estreia nacional da obra musical Te Deum, integrando a 7.ª edição do Festival de Órgão de Santarém. Te Deum é uma obra de Fernando Lapa, um dos mais notáveis compositores portugueses contemporâneos, escrita especialmente para o festival. O concerto, que evoca a confluência entre herança, tradição, cultura e inovação, assinala os 700 anos da morte de D. Dinis – o Rei Trovador e coincide com o aniversário do compositor.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar