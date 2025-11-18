uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 18-11-2025 20:06

Igreja da Misericórdia de Tomar recebe concerto de Danças Barrocas e Clássicas

Foto Facebook Musicamera Produções
Concerto decorre na tarde de quinta-feira, 20 de Novembro.

A Igreja da Misericórdia de Tomar vai receber um concerto de Danças Barrocas e Clássicas na quinta-feira, 20 de Novembro. O concerto explora uma vertente da música funcional intimamente ligada ao movimento coreográfico, no contexto da época barroca e dos primórdios do classicismo.
O programa reúne os músicos Katharine Rawdon, António Carrilho (flautas), Catherine Strynckx (violoncelo) e Brian MacKay (cravo). O início está marcado para as 19h15, estando a organização a cargo da Musicamera Produções.

