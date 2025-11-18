uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Cultura | 18-11-2025 13:30

Mais de uma dezena de municípios da região receberam distinção por medidas de apoio às famílias

Torres Novas é distinguida há 17 anos e por isso recebe distinção especial. Chamusca e Ourém recebem bandeira verde pela primeira vez.

A bandeira verde por medidas de apoio às famílias, da tarifa da água reduzida ao arrendamento acessível, será entregue este ano a 115 municípios, mais 5% do que no ano passado, anunciou o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. Chamusca, Torres Novas, Ourém, Vila Franca de Xira, Entroncamento, Arruda-dos-Vinhos, Mação, Santarém, Abrantes, Alcanena, Alenquer e Sardoal são os municípios da região ribatejana que vão receber a distinção.
Na sua 17.ª edição, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) passou de 110 municípios distinguidos em 2024 para 115 este ano, que recebem a bandeira verde de “Autarquia + Familiarmente Responsável”. Segundo a radiografia do país, realizada pelo OAFR, 14 dos 20 municípios mais populosos do país distinguem-se “por práticas efectivas de apoio às famílias” e recebem a bandeira verde: Lisboa, Sintra, Cascais, Loures, Braga, Amadora, Matosinhos, Oeiras, Odivelas, Coimbra, Maia, Vila Franca de Xira, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Famalicão.
O observatório salientou que seis autarquias repetem a distinção há 17 anos, recebendo a bandeira com quatro trevos, representando cada um quatro anos de distinção. Um destes municípios é Torres Novas. Em estreia, seis municípios vão receber pela primeira vez a distinção por políticas “amigas” das famílias, nomeadamente Chamusca e Ourém.
O distrito de Coimbra possui o maior número de autarquias distinguidas (15), seguido do Porto e Lisboa (12 cada), Aveiro (11), Santarém (nove) e Braga, Faro e Guarda (oito cada), enquanto Bragança e Madeira não possuem qualquer dos seus municípios entre os distinguidos desta edição do OAFR, cujos dados reportam ao ano passado. O OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e nesta 17.ª edição responderam ao inquérito 155 dos 308 municípios, menos 14 do que no ano passado.

