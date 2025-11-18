Museu Diocesano de Santarém assinala 700 anos da morte do rei D. Dinis

O Museu Diocesano de Santarém vai organizar no dia 22 de Novembro, um colóquio evocativo dos 700 anos da morte do rei D. Dinis. Uma sessão que, em paralelo, pretende também evocar o historiador Joaquim veríssimo Serrão, no ano em que se assinala o centenário do seu nascimento. A participação na sessão é gratuita mas com lotação limitada. A inscrição é obrigatória e pode ser efectuada pelo telefone 24304065, pelo email

ou através de formulário online em

.