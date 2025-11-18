Cultura | 18-11-2025 12:00
Museu Diocesano de Santarém assinala 700 anos da morte do rei D. Dinis
foto ilustrativa
O colóquio agendado para 22 de Novembro pretende também evocar o historiador Joaquim veríssimo Serrão, no ano em que se assinala o centenário do seu nascimento.
O Museu Diocesano de Santarém vai organizar no dia 22 de Novembro, um colóquio evocativo dos 700 anos da morte do rei D. Dinis. Uma sessão que, em paralelo, pretende também evocar o historiador Joaquim veríssimo Serrão, no ano em que se assinala o centenário do seu nascimento. A participação na sessão é gratuita mas com lotação limitada. A inscrição é obrigatória e pode ser efectuada pelo telefone 24304065, pelo email geral@museudiocesanodesantarem.pt ou através de formulário online em https://shorturl.at/vMbbJ.
O rei D. Dinis morreu em Santarém no dia 7 de Janeiro de 1325. O colóquio associa-se ao Festival de Órgão de Santarém que, a 22 de Novembro, no concerto de abertura que decorrerá na Sé Catedral de Santarém, estreia um Te Deum em memória de D. Dinis, da autoria do compositor Fernando Lapa.
