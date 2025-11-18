uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Cultura | 18-11-2025 15:00

Santarém recebe jornadas sobre Prevenção e Controlo de Infecção

foto ilustrativa - foto Unsplash
Iniciativa decorre na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Santarém, numa iniciativa dos alunos da Pós-Graduação em Prevenção e Controlo da Infecção.

A Escola Superior de Saúde de Santarém recebe no dia 12 de Dezembro as jornadas intituladas “Desafios e Estratégias na Prevenção e Controlo de Infecção”, com vários especialistas da região e a nível nacional. A organização é dos alunos da Pós-Graduação em Prevenção e Controlo da Infecção da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Santarém.
As jornadas iniciam-se às 9h30 com a sessão de abertura na qual vai participar o presidente da Câmara de Santarém, João Leite. Na abertura vão também intervir a professora coordenadora da primeira Pós-Graduação de Prevenção e Controlo de Infeção, Sandra Costa, a directora da escola, Hélia Dias, e o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão.
Este evento tem como objectivo promover a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas entre profissionais de saúde, investigadores e estudantes, abordando os desafios atuais e as estratégias inovadoras no âmbito da prevenção e controlo de infeções. Ao longo do dia vão ser abordados temas como a Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos; o Controlo de Infeção nos Cuidados Domiciliários. O último tema intitula-se: Diferentes Realidades, Mesmos Desafios.
