Turma do Rock celebra 8º aniversário com concerto no Centro Cultural do Cartaxo

A Turma do Rock, uma das bandas mais acarinhadas pelo público do Cartaxo, celebra oito anos de percurso com um concerto especial no dia 22 de Novembro, às 21h30, no Centro Cultural do Cartaxo. O grupo promete uma viagem musical pelos grandes clássicos do rock das décadas de 60, 70 e 80, num espectáculo cheio de energia e canções que atravessaram gerações. Para marcar a data, o concerto contará ainda com participações especiais de Miguel Barbosa, Dinis Carniça e Daniela Ramos, tendo os bilhetes o valor de 7,50 euros.