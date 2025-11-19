Ateneu Artístico Cartaxense celebra 145 anos com Gala do Desporto

A coletividade vai homenagear, no dia 30 de Novembro, atletas e associados numa noite de festa que junta música e distinções no pavilhão da associação.

O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC) prepara-se para celebrar, no dia 30 de Novembro, o 145º aniversário com uma noite que junta tradição, reconhecimento e espírito desportivo. Além das habituais homenagens aos sócios, o programa inclui também a Gala do Desporto, momento em que a coletividade destaca os resultados alcançados pelos seus atletas na época 2024/2025.

As celebrações têm lugar no pavilhão desportivo do Ateneu e arrancam às 18h30, com a recepção aos convidados. Segue-se, às 19h15, a homenagem aos associados que completam 25, 30 e 75 anos de ligação à instituição, sendo este um dos momentos mais simbólicos da comemoração. O jantar festivo está marcado para as 20h30 e antecede a Gala do Desporto, às 21h30, que conta com animação musical de Emanuel Moura e da Banda Vinyl.

Os bilhetes para o evento podem ser adquiridos na secretaria do Ateneu Artístico Cartaxense, por email ou chamada telefónica, variando os preços entre os 25€ para adultos e 12,50€ para crianças entre os 5 e 10 anos.