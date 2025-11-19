Biblioteca do Cartaxo recebe mais uma edição da Feira do Livro Usado

A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, recebe até dia 29 de Novembro mais uma edição da Feira do Livro Usado, uma iniciativa que convida leitores de todas as idades a renovar as estantes a preços acessíveis. O evento reúne dezenas de livros, desde clássicos da literatura até obras de ficção, poesia, infantojuvenis, ensaio ou romance contemporâneo, garantindo opções para todos os gostos e ritmos de leitura. Para muitos visitantes, é também uma oportunidade de descobrir livros já fora de circulação comercial.

A Feira do Livro Usado funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h30, e aos sábados entre as 10h00 e as 13h00, permitindo que o público escolha com facilidade o momento preferencial para uma visita. Com a época festiva à porta, a iniciativa surge ainda como uma alternativa económica e original para quem procura presentes diferentes ou quem simplesmente deseja ler novas histórias.