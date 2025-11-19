uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 19-11-2025 12:00

Biblioteca Municipal António Botto assinala 32º aniversário com espectáculo de Mónica Vale de Gato

foto facebook Monica Vale de Gato
Humorista Mónica Vale de Gato regressa aos palcos com “Próxima Paragem”, o espectáculo que marca as comemorações do 32º aniversário da Biblioteca Municipal António Botto.

A Biblioteca Municipal António Botto celebra 32 anos de actividade e vai assinalar a data com um espectáculo de comédia destinado a maiores de 16 anos. Mónica Vale de Gato, conhecida pelo seu humor sarcástico e pela capacidade de transformar quotidianos aparentemente simples em relatos hilariantes, apresenta o seu segundo solo, intitulado “Próxima Paragem”.
Três anos depois de ter esgotado salas de norte a sul do país, a humorista regressa “casada, mãe, mas ainda sem saber preencher o IRS”. Nesta nova criação, convida o público a embarcar numa viagem pessoal e divertida pelas suas recentes experiências de vida, onde no percurso, surgem memórias, desvios inesperados, reflexões e algumas figuras indesejadas,
Com uma narrativa que cruza ironia, nostalgia e observação social, o espectáculo integra o programa comemorativo da Biblioteca Municipal António Botto. A entrada é gratuita, mas limitada a 80 espectadores, sendo aconselhada a reserva antecipada.
