Bibliotecários italianos recebidos em Tomar no âmbito de projecto Erasmus

Participantes tiveram oportunidade de conhecer as instalações da Biblioteca Municipal de Tomar e contactar com as suas diversas valências.

Decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar o acolhimento aos grupos de trabalho da Rede de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo e da Rede de Bibliotecas de Valle Seriana, em Itália, no âmbito do projecto Public L-AI-Braries do programa Erasmus. Os participantes tiveram oportunidade de conhecer as instalações e contactar com as suas diversas valências, bem como trocar opiniões sobre as metodologias de trabalho nos dois países. A iniciativa foi acompanhada pelo vereador com o respectivo pelouro, Samuel Fontes.

A parceria engloba formação em inteligência artificial adaptada às bibliotecas e um intercâmbio profissional, bem como a posterior visita de profissionais do Médio Tejo a Valle Seriana, prevista para Março de 2026.