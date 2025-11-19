uma parceria com o Jornal Expresso
19/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 19-11-2025 21:00

Bibliotecários italianos recebidos em Tomar no âmbito de projecto Erasmus

Bibliotecários italianos recebidos em Tomar no âmbito de projecto Erasmus
Biblioteca de Tomar recebeu bibliotecários italianos. Foto Município de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Participantes tiveram oportunidade de conhecer as instalações da Biblioteca Municipal de Tomar e contactar com as suas diversas valências.

Decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar o acolhimento aos grupos de trabalho da Rede de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo e da Rede de Bibliotecas de Valle Seriana, em Itália, no âmbito do projecto Public L-AI-Braries do programa Erasmus. Os participantes tiveram oportunidade de conhecer as instalações e contactar com as suas diversas valências, bem como trocar opiniões sobre as metodologias de trabalho nos dois países. A iniciativa foi acompanhada pelo vereador com o respectivo pelouro, Samuel Fontes.
A parceria engloba formação em inteligência artificial adaptada às bibliotecas e um intercâmbio profissional, bem como a posterior visita de profissionais do Médio Tejo a Valle Seriana, prevista para Março de 2026.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar