Cultura | 19-11-2025 21:00
Bibliotecários italianos recebidos em Tomar no âmbito de projecto Erasmus
Biblioteca de Tomar recebeu bibliotecários italianos. Foto Município de Tomar
Participantes tiveram oportunidade de conhecer as instalações da Biblioteca Municipal de Tomar e contactar com as suas diversas valências.
Decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar o acolhimento aos grupos de trabalho da Rede de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo e da Rede de Bibliotecas de Valle Seriana, em Itália, no âmbito do projecto Public L-AI-Braries do programa Erasmus. Os participantes tiveram oportunidade de conhecer as instalações e contactar com as suas diversas valências, bem como trocar opiniões sobre as metodologias de trabalho nos dois países. A iniciativa foi acompanhada pelo vereador com o respectivo pelouro, Samuel Fontes.
A parceria engloba formação em inteligência artificial adaptada às bibliotecas e um intercâmbio profissional, bem como a posterior visita de profissionais do Médio Tejo a Valle Seriana, prevista para Março de 2026.
