Novo presidente de Tomar assume cultura como pilar estratégico para o desenvolvimento

Inauguração de nova exposição na Casa dos Cubos contou com a presença de autarcas. Tiago Carrão sublinhou a intenção de colocar a cultura entre os eixos fundamentais do concelho.

A exposição “Na paisagem do Médio Tejo: a fotografia como mediação cultural” foi inaugurada na Casa dos Cubos, em Tomar. A mostra, promovida pela Associação Paisagem Adjacente com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, resulta de uma parceria com o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar (CEFT), a Câmara de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar.

Na abertura marcaram presença o presidente da câmara, Tiago Carrão, e a vereadora Sandra Cardoso, responsável pelos pelouros das obras e do urbanismo. Durante a sessão, o autarca destacou o significado simbólico do momento, referindo que a sua primeira participação numa iniciativa cultural enquanto presidente sublinha a intenção do executivo de colocar a cultura entre os eixos fundamentais para o desenvolvimento do concelho.

Tiago Carrão revelou ainda que, antes das eleições, ponderou redefinir a utilização da Casa dos Cubos. No entanto, após visitar o espaço e conhecer de perto o trabalho do CEFT, reconsiderou a ideia, facto que, segundo afirmou, tornou a sua presença na inauguração ainda mais relevante.

A cerimónia contou igualmente com a participação de Jorge Simões, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e dos dois fotógrafos representados na exposição: António Ventura, docente do IPT e figura central do CEFT; e Duarte Belo, reconhecido como um dos mais importantes fotógrafos de paisagem da actualidade em Portugal. A exposição pode ser visitada até 11 de Janeiro.