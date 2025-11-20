Cultura | 20-11-2025 12:00
Exposição de pintura na Sala de Leitura Bernardo Santareno
foto ilustrativa
A exposição está em exibição até dia 31 de Dezembro.
A exposição de pintura “Horizontes Azuis”, com obras de Francis D’Bougier é inaugurada sábado, 22 de Novembro, pelas 16h00, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém. A exposição está em exibição até dia 31 de Dezembro.
