Festival de Fanzines e Banda Desenhada regressa a Alpiarça

A Câmara de Alpiarça volta a apostar na banda desenhada e no fanzinismo com a realização da 3ª edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada, que decorre entre 21 e 23 de Novembro. Este ano, o evento será dedicado ao movimento punk e a organização volta a contar com a Associação Tentáculo como parceira.

O festival terá como três pólos principais a Casa dos Patudos, o Museu de Alpiarça, a Biblioteca Municipal Dr. Hermínio Duarte Paciência e o Mercado Municipal, onde se concentrará grande parte da programação, incluindo oficinas, exposições, apresentações editoriais, mercado do livro e um concerto. A sessão de abertura está marcada para sexta-feira, dia 21, às 18h00, no Polo Enoturístico da Casa dos Patudos, com a inauguração da exposição “Punk Comix”, com curadoria de Marcos Farrajota e Joana Pires. Mais tarde, às 21h30, o Mercado Municipal recebe o concerto de jazz Simões Lopes Trio, que mistura fusão, metal, música tradicional e ambiente.

Durante os três dias, o Mercado Municipal acolhe exposições, o Mercado do Livro e do Fanzine, com editoras como Ala dos Livros, Chili com Carne, Escorpião Azul e Associação Tentáculo, e bancas de artistas independentes. No sábado, 22, às 21h00, destaca-se a entrega dos prémios do Concurso de Banda Desenhada de Alpiarça, seguida do concerto dos Last Chance, com entrada gratuita. A edição deste ano terá também a 3ª edição do Concurso de Estórias Curtas de BD, dirigido a jovens até aos 21 anos, onde os trabalhos vencedores serão exibidos numa mostra colectiva e publicados no fanzine de BD de Alpiarça intitulado “Alzine”.

O festival apresenta ainda várias mostras que se prolongam até 12 de Dezembro, incluindo as exposições dos concursos de BD de Alpiarça e Avenida Marginal, bem como Zé Povinho nos Dias de Hoje e Zine ao Natural #10. No dia 22 de novembro haverá serviço de autocarro gratuito entre a Estação de Santarém e Alpiarça, com várias ligações ao longo do dia, facilitando o acesso ao festival.