21/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 21-11-2025 21:00

Festa do Torricado celebrou a tradição gastronómica em Azambuja

Azambuja celebrou a tradição gastronómica do torricado de Bacalhau - foto DR
Vila de Azambuja recebeu mais uma edição da Festa do Torricado no Pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja.

A última edição da Festa do Torricado em Azambuja realizou-se no Pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja (GDA) e contou com a organização do Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja em parceria com o GDA. O evento teve como principal objectivo “prestigiar, preservar e divulgar” o torricado, que é prato tradicional e pertence à simbologia da gastronomia do concelho.
A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Azambuja também demonstraram o seu apoio na organização da festa que, para além da vertente gastronómica, contou ainda com uma venda de artesanato do grupo Azambujinhas. Integrada na marca “Azambuja Terras do Torricado”, que foi lançada em 2018 pelo município de Azambuja, esta festa promove e fortalece a imagem do concelho na área do turismo gastronómico e do enoturismo.

