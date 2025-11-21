Festival de Filosofia em Abrantes destaca poder da palavra para combater populismo e ódios de estimação

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, destacou na sessão inaugural do Festival de Filosofia de Abrantes a presença do professor José Gil, ensaísta, filósofo e um dos grandes pensadores da actualidade, que ao longo da vida tem insistido no desafio de pensar e de fazer pensar. Para Manuel Valamatos, a realização do festival é uma boa forma de combater “o populismo”. “Numa altura em que o populismo se apresenta como defensor da razão e explora medos, ressentimentos e ódios, o poder das palavras torna-se ainda mais decisivo”, acrescentou.

O vereador da Cultura do município, por sua vez, em declarações à Lusa, disse que o festival permite “convocar toda a comunidade à reflexão crítica, envolvendo jovens e cidadãos de todas as idades”. “Esta ideia de pensar, de tentar pensar numa praça aberta para agir e transformar é o modo verdadeiro do tema deste ano, tendo como bandeira o poder da palavra e a importância da palavra nos dias de fragmentação de princípios e de valores que vivemos hoje”, disse Luís Dias.

As conferências e debates têm entrada livre e decorrem na Biblioteca Municipal António Botto. O festival encerra a 22 de Novembro, às 21h30, com o espectáculo “Mulheres Poema”, interpretado por Maria Caetano Villalobos e acompanhada por Rute Rocha Ferreira. Nos outros dias do festival há várias sessões de conversa/debate com a presença de ilustres convidados como Anabela Mota Ribeiro, Maria Flor Pedroso, Carlos Fiolhais, José Gil, entre outros.

O filósofo e ensaísta José Gil alertou para o poder “hipnótico” da palavra e para a sua capacidade de capturar massas, um fenómeno que considera estar na origem de algumas das maiores ameaças às democracias contemporâneas. O pensador sublinhou que não é a lógica nem o conteúdo racional dos discursos que mais influenciam o debate público, mas a “força irracional e contagiante” da própria enunciação, intensificada nos ambientes políticos e mediáticos actuais. José Gil, considerado um dos mais influentes filósofos portugueses contemporâneos — ensaísta, professor jubilado e autor de obras como Portugal, Hoje ou Acentos — foi o orador principal e homenageado desta edição. O filósofo alertou ainda para o papel das redes sociais como “máquinas de amplificação” que alteraram profundamente o poder da palavra no século XXI. “O líder já não é apenas aquele que fala num púlpito. São milhões de utilizadores que, ao repetirem discursos de sedução, de ódio ou de medo, tornam a hipnose constante”, afirmou.