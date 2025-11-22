Círculo Cultural Scalabitano distingue sócios no jantar de aniversário

O Círculo Cultural Scalabitano comemora o 71.º aniversário com o habitual jantar de sócios no dia 6 de Dezembro, a partir das 19h30, no restaurante Taberna do Quinzena do Santarém Hotel. O encontro pretende assinalar a eleição da primeira direcção do Círculo, em 27 de Dezembro de 1954. No final do jantar terá lugar a entrega dos Diplomas de Sócios com 50 e 60 anos de filiação no Círculo Cultural Scalabitano. Segue-se a outorga da Medalha de Honra do Círculo a Marília Bertilina Nogueira Picoto, Marília Belo Oliveira P. Mónica e Maria Orlanda Narciso Ramos. Por fim, serão agraciados com o Diploma de Sócio Honorário do Círculo, os sócios propostos pela direcção e de acordo com os estatutos, aprovados em assembleia-geral.