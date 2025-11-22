uma parceria com o Jornal Expresso
22/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 22-11-2025 07:00

Escola de sevilhanas Las Rubias dá novo ritmo a Vale do Paraíso

Escola de sevilhanas Las Rubias dá novo ritmo a Vale do Paraíso
A escola, no concelho de Azambuja, reúne alunas entre os 4 e os 14 anos - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, nasceu uma escola de sevilhanas criada por duas jovens apaixonadas pela cultura espanhola, Leonor Miranda e Matilde Gonçalves.

Na freguesia de Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, nasceu um novo projecto ligado à cultura espanhola. Uma escola de sevilhanas nasce da paixão de duas jovens que já estavam ligadas à dança desde pequenas, Leonor Miranda, de 19 anos, e Matilde Gonçalves, de 15 anos. Em 2023, Leonor Miranda e Matilde Gonçalves uniram a sua paixão pela dança flamenca e decidiram criar o seu próprio projecto, Las Rubias, que foi o ponto de partida para a sua própria escola de sevilhanas, as Rubias ADR.
Leonor Miranda, natural de Vale do Paraíso, dança desde os 11 anos. Explica a O MIRANTE que o gosto pelas sevilhanas surgiu quando assistiu a um espectáculo ao vivo. Experimentou uma aula e foi “paixão à primeira vista”, refere. Matilde Gonçalves, natural da freguesia de Azambuja, dança desde os seis anos de idade e as sevilhanas aparecem na sua vida por influência de familiares ligados à dança e à cultura espanhola.
A associação Rubias ADR surgiu de uma expansão do grupo Las Rubias. “A ideia inicial sempre foi podermos partilhar a paixão que temos pela dança”, explicam ao nosso jornal. Começaram por realizar dois estágios no Verão de 2024 e como a ideia foi tão bem recebida decidiram criar a própria escola. Em Fevereiro de 2025 começaram a dar aulas com o objectivo de fazer crescer o projecto, contribuindo assim para a dinamização da cultura em Vale do Paraíso. Com o apoio da Associação Desportos e Recreio “O Paraíso”, que faculta o espaço para os ensaios, a escola implementada pelas duas jovens tem vindo a crescer de forma significativa, tendo já feito diversas apresentações ao público. As responsáveis garantem que as inscrições estão sempre abertas, permitindo que qualquer pessoa possa experimentar uma aula sem compromisso.
Actualmente, a escola conta com 14 alunas inscritas, mais seis desde que o projecto iniciou. As alunas estão divididas em duas turmas, ambas ao sábado de manhã, a Classe Rubitas, para crianças dos quatro aos oito anos, e, a Classe Rubis, destinada a alunos a partir dos nove anos.

Matilde Gonçalves e Leonor Miranda - foto DR
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar