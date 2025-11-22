Escola de sevilhanas Las Rubias dá novo ritmo a Vale do Paraíso

Na freguesia de Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, nasceu um novo projecto ligado à cultura espanhola. Uma escola de sevilhanas nasce da paixão de duas jovens que já estavam ligadas à dança desde pequenas, Leonor Miranda, de 19 anos, e Matilde Gonçalves, de 15 anos. Em 2023, Leonor Miranda e Matilde Gonçalves uniram a sua paixão pela dança flamenca e decidiram criar o seu próprio projecto, Las Rubias, que foi o ponto de partida para a sua própria escola de sevilhanas, as Rubias ADR.

Leonor Miranda, natural de Vale do Paraíso, dança desde os 11 anos. Explica a O MIRANTE que o gosto pelas sevilhanas surgiu quando assistiu a um espectáculo ao vivo. Experimentou uma aula e foi “paixão à primeira vista”, refere. Matilde Gonçalves, natural da freguesia de Azambuja, dança desde os seis anos de idade e as sevilhanas aparecem na sua vida por influência de familiares ligados à dança e à cultura espanhola.

A associação Rubias ADR surgiu de uma expansão do grupo Las Rubias. “A ideia inicial sempre foi podermos partilhar a paixão que temos pela dança”, explicam ao nosso jornal. Começaram por realizar dois estágios no Verão de 2024 e como a ideia foi tão bem recebida decidiram criar a própria escola. Em Fevereiro de 2025 começaram a dar aulas com o objectivo de fazer crescer o projecto, contribuindo assim para a dinamização da cultura em Vale do Paraíso. Com o apoio da Associação Desportos e Recreio “O Paraíso”, que faculta o espaço para os ensaios, a escola implementada pelas duas jovens tem vindo a crescer de forma significativa, tendo já feito diversas apresentações ao público. As responsáveis garantem que as inscrições estão sempre abertas, permitindo que qualquer pessoa possa experimentar uma aula sem compromisso.

Actualmente, a escola conta com 14 alunas inscritas, mais seis desde que o projecto iniciou. As alunas estão divididas em duas turmas, ambas ao sábado de manhã, a Classe Rubitas, para crianças dos quatro aos oito anos, e, a Classe Rubis, destinada a alunos a partir dos nove anos.