Luzes de Natal já brilham em Santarém

As iluminações decorativas de Natal já estão ligadas em Santarém desde o final da tarde de sexta-feira, 21 de Novembro. “Este ano, mais cedo do que o habitual a pensar em todos nós e no nosso comércio local, que merece todo o apoio nesta época tão especial”, referiu o presidente do município, João Leite, que com vereadores do executivo, o ex-presidente Ricardo Gonçalves e outras pessoas percorreu algumas das ruas da cidade

No próximo fim de semana é inaugurada mais uma edição do Reino de Natal, no Jardim da Liberdade, onde não vai faltar a animação.