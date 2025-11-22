uma parceria com o Jornal Expresso
22/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 22-11-2025

Luzes de Natal já brilham em Santarém

1 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
2 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
3 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
4 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
5 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
6 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
7 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
8 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
9 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
10 / 10
Luzes de Natal já brilham em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As iluminações decorativas de Natal já estão ligadas em Santarém desde o final da tarde de sexta-feira, 21 de Novembro.

As iluminações decorativas de Natal já estão ligadas em Santarém desde o final da tarde de sexta-feira, 21 de Novembro. “Este ano, mais cedo do que o habitual a pensar em todos nós e no nosso comércio local, que merece todo o apoio nesta época tão especial”, referiu o presidente do município, João Leite, que com vereadores do executivo, o ex-presidente Ricardo Gonçalves e outras pessoas percorreu algumas das ruas da cidade
No próximo fim de semana é inaugurada mais uma edição do Reino de Natal, no Jardim da Liberdade, onde não vai faltar a animação.
FOTOS – Facebook João Teixeira Leite
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar