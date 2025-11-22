Santarém recebe Mostra Nacional Jovens Criadores durante três dias

A Mostra Nacional Jovens Criadores está a decorre durante este fim de semana em Santarém, acolhendo obras de mais de 130 jovens artistas de todo o país, seleccionados a partir de um concurso de âmbito nacional. A iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude, actualmente presidido pelo escalabitano Ricardo Gonçalves, é organizada pelo Gerador, em parceria com a Câmara de Santarém. A programação tem lugar em vários pontos da cidade, como o Convento de São Francisco, o Teatro Sá da Bandeira, a Igreja de São João de Alporão, o Mercado Municipal e os restaurantes Tascá e Central. A programação inclui uma exposição, concertos, cinema, performances de stand-up comedy, dança, teatro, e muito mais.



Na tarde de sexta-feira foi inaugurada, no Convento de São Francisco, a exposição “Arquitetura do Comum – Um lugar em construção: olhares sobre identidade, natureza, memória e futuros possíveis”, com obras de Arte Têxtil, Arte Digital, Cruzamento Disciplinar, Escultura, Fotografia, Pintura e Joalharia.

Este sábado, ainda vai decorrer uma mostra de literatura no restaurante Central Santarém, pelas 17h00; cinema no Teatro Sá da Bandeira, às 18h30; e música na Igreja de São João de Alporão, às 20h00.

No último dia, domingo, 23, o programa conta com a mostra de declamação na Igreja de São João de Alporão, às 14h00; uma mostra de moda no Mercado Municipal de Santarém, às 16h00; e uma nova visita guiada à exposição no Convento de São Francisco, pelas 17h30. O evento encerra com a Gala de Entrega de Prémios, no Convento de São Francisco, pelas 18h30, onde serão conhecidos os vencedores de cada área artística e distribuídos 15.000 euros em prémios. Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, Juventude e Desporto, vai marcar presença nesse momento. O acesso à gala é reservado a convidados.