Alenquer abre inscrições para o Concurso de Presépios 2025

O Município de Alenquer abriu as inscrições para o Concurso de Presépios 2025, integrado na programação de “Alenquer Presépio de Portugal”. A iniciativa, que pretende preservar a tradição e fortalecer o espírito comunitário nas 11 freguesias do concelho, recebe candidaturas até 28 de Novembro.

O concurso, que assinala este ano a sua 16.ª edição, homenageia anualmente a memória do Presépio Monumental, criado como tributo às vítimas das cheias de 1967.

As inscrições estão abertas nas categorias de comércio tradicional local, freguesias e associações, instituições de ensino e munícipes a título individual. Cada concorrente pode apresentar apenas um presépio, fotografado pelo próprio, e enviado por correio electrónico para cultura@cm-alenquer.pt, para posterior votação pública online.

Todas as peças devem incluir as figuras de José, Maria e do Menino Jesus, podendo ser elaboradas em diversos materiais como madeira, papel, cortiça, metal, entre outros.

Os presépios devem permanecer expostos em local visível até 3 de Janeiro de 2026. A avaliação será feita por um júri especializado que de acordo com o regulamento avaliará a criatividade (40%), tendo em conta a utilização de materiais, formas, cores e texturas originais; Tradição (30%) e técnica (30%).

Os votos recolhidos online, durante o mês de Dezembro, contam 20% na classificação final sendo que 80% cabem ao júri do concurso.

Haverá prémios para os três melhores classificados das categorias “Freguesias e Uniões de Freguesias” e “Associações, Instituições de Ensino e Munícipes”, e para os 11 melhores do “Comércio Tradicional Local”. No total, serão distribuídos 3.200 euros em prémios, além de certificados de participação para todos os concorrentes.

Os resultados serão anunciados a 3 de Janeiro de 2026, às 15h30, no Largo das Hortas, junto ao Mercado Municipal de Alenquer, e divulgados nas plataformas oficiais do município e na Rádio Voz de Alenquer.