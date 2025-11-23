Associação Recreativa e Cultural de Arrouquelas celebrou 78 anos

A ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Arrouquelas assinalou o 78º aniversário com um almoço comemorativo no sábado, 22 de Novembro. A iniciativa juntou à mesa associados e amigos da colectividade e contou com a presença de autarcas como o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, dos vereadores Miguel Santos e Miguel Paulo, do presidente de Junta de Arrouquelas, Mário Pião, e de Teresa Fialho, também pertencente ao executivo da junta.

FOTOS – CM Rio Maior



