Cultura | 23-11-2025
Associação Recreativa e Cultural de Arrouquelas celebrou 78 anos
A ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Arrouquelas assinalou o 78º aniversário com um almoço comemorativo no sábado, 22 de Novembro. A iniciativa juntou à mesa associados e amigos da colectividade e contou com a presença de autarcas como o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, dos vereadores Miguel Santos e Miguel Paulo, do presidente de Junta de Arrouquelas, Mário Pião, e de Teresa Fialho, também pertencente ao executivo da junta.
FOTOS – CM Rio Maior
