Cultura | 23-11-2025 07:00

“Caminhos, Cultura em Rede” continua a sua viagem no Médio Tejo

Oficinas e performances aproximam artistas e comunidades em vários concelhos do Médio Tejo - foto DR
Projecto no Médio Tejo tem sempre entrada livre e pretende reforçar o acesso à cultura e à criação colectiva nos territórios.

O Caminhos, Cultura em Rede no Médio Tejo prossegue a sua viagem em Novembro pelos municípios da região, levando arte, formação e música às comunidades e visitantes do território. O programa apresenta novas propostas artísticas, todas de entrada livre, reforçando o acesso à cultura e à criação colectiva. O programa cultural em rede insere-se no projecto Produtos Turísticos Integrados do Médio Tejo, co-financiado pelo FEDER através do Centro 2030, e reforça a identidade territorial e a participação activa das comunidades locais.
Durante o mês de Outubro, o programa apresentou uma série de iniciativas que cruzaram teatro, dança e expressão vocal, promovendo o encontro entre artistas, comunidade e escolas. Em Abrantes, a performance “Biblioteca Futuro”, dirigida por Manuel Henriques, transformou o espaço da biblioteca num palco de imaginação e participação colectiva. Seguiu-se, em Vila Nova da Barquinha, a oficina “Móvel”, orientada por Marta Tomé, onde o corpo e o movimento foram o ponto de partida para novas linguagens coreográficas. Em Ferreira do Zêzere, o “Juggling Lab”, com Oliveira & Bachtler, explorou a arte do circo contemporâneo e o teatro físico, envolvendo o público escolar.
Já em Torres Novas, a formação “Máscara Neutra”, conduzida por Filipe Crawford, mergulhou nas bases do trabalho teatral, explorando a expressividade. O mês terminou em Ourém, com a oficina “Formação em Voz e Dicção”, dirigida por Luís Moreira, que proporcionou aos participantes um contacto com a voz como instrumento de comunicação e criação.
As actividades contaram com o envolvimento do público em geral, incluindo acções para as escolas, confirmando o interesse e o envolvimento das comunidades neste programa que promove a cultura e a ligação do território.

