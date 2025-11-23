Cultura | 23-11-2025 10:00
Escola Dr. Solano de Abreu inaugura Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”
foto ilustrativa
Escola Secundária Dr. Solano de Abreu inaugurou o Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”, um espaço destinado a dar voz às ideias dos alunos e a reforçar a criatividade e a participação na vida da comunidade educativa.
A Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, em Abrantes, inaugurou no dia 7 de Novembro o Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”, um projecto destinado a dar voz às ideias dos alunos e a promover a informação e a cultura no contexto escolar. A apresentação contou com a presença da vereadora Raquel Olhicas, onde foi sublinhada a importância da iniciativa enquanto espaço de criatividade, expressão e participação dos estudantes. O clube pretende proporcionar à comunidade educativa um local de aprendizagem e de enriquecimento educativo e pessoal, permitindo que os alunos desenvolvam novas formas de comunicar e de intervir na vida da escola.
