uma parceria com o Jornal Expresso
23/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-11-2025 10:00

Escola Dr. Solano de Abreu inaugura Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”

radio
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Escola Secundária Dr. Solano de Abreu inaugurou o Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”, um espaço destinado a dar voz às ideias dos alunos e a reforçar a criatividade e a participação na vida da comunidade educativa.

A Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, em Abrantes, inaugurou no dia 7 de Novembro o Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”, um projecto destinado a dar voz às ideias dos alunos e a promover a informação e a cultura no contexto escolar. A apresentação contou com a presença da vereadora Raquel Olhicas, onde foi sublinhada a importância da iniciativa enquanto espaço de criatividade, expressão e participação dos estudantes. O clube pretende proporcionar à comunidade educativa um local de aprendizagem e de enriquecimento educativo e pessoal, permitindo que os alunos desenvolvam novas formas de comunicar e de intervir na vida da escola.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar