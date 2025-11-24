A Gamela dos Sonhos: um restaurante em Torres Novas onde a tradição perdura

O restaurante “A Gamela dos Sonhos”, situado em Riachos, é um restaurante típico que emana a essência da gastronomia portuguesa e onde a tradição perdura desde a sua abertura. É um dos restaurantes aderentes ao Festival Gastronómico das Couves com Feijões no concelho de Torres Novas. O MIRANTE foi ao local para descobrir mais sobre o restaurante e sobre a importância deste evento gastronómico que atrai pessoas de toda a região a cada edição.

O restaurante abriu em Abril de 2009 e é gerido em família. Lídia Oliveira é a proprietária do estabelecimento e conta que, apesar da sua vida profissional ter estado relacionada com a criação e venda de gado, a paixão pela cozinha levou-a a abrir “A Gamela dos Sonhos”. Lídia Oliveira é também a cozinheira e, apesar de actualmente estar aposentada, a paixão por cozinhar e servir os seus clientes há 17 anos é a sua maior recompensa, confessa. Entre os pratos que cozinha estão as tradicionais couves com feijão, sopa da pedra, às diversas variedades de bacalhau e aos pratos típicos da região torrejana, como cabrito assado no forno e petingas fritas com arroz de tomate.

Lídia Oliveira tem mantido a essência do restaurante desde a sua abertura, o que faz com que tenha os seus clientes fiéis, mesmo com a muita concorrência que existe no concelho de Torres Novas. “Há clientes e trabalho para todos, a concorrência é sempre positiva”, sublinha, com um sorriso. A gestão pura e dura do restaurante fica ao cargo da sua filha, Tânia Oliveira, que considera muito importante a realização de festivais gastronómicos para a continuidade e sucesso da gastronomia local.

A Gamela dos Sonhos, sendo um restaurante tradicional, tem um cardápio repleto dos pratos típicos da gastronomia ribatejana, sendo que as couves com feijão são servidas a qualquer altura do ano, à quarta-feira. O restaurante tem o serviço de diárias e os seus clientes habituais são os trabalhadores da região, que apreciam um bom prato tradicional por um custo modesto. Com o crescimento do sector da restauração e o aumento da concorrência, Lídia Oliveira afirma que não nota um decréscimo na afluência de clientes, mas sim uma ausência de mão-de-obra qualificada e disponível para trabalhar: “esse é o nosso maior obstáculo”, lamenta.

O Festival das Couves com Feijões conta já com oito edições anuais e atrai público de todo o país. É um festival gastronómico considerado de grande importância, não só para a região do Médio Tejo mas para toda a região ribatejana.