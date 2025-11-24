ARCAS elege nova direcção e já prepara o Carnaval 

À terceira foi de vez. A assembleia geral da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) elegeu quinta-feira, 13 de Novembro, Ruben Cardoso como presidente da direcção, por unanimidade, resultado dos 20 votos a favor. A direcção é constituída ainda pelo vice-presidente Miguel Almeida, o tesoureiro David Mussagy, assim como pelo secretário Dylan Oliveira e os vogais Afonso Farto, Pedro Coelho e Igor Gonçalves.

Dos novos órgãos sociais da colectividade fazem ainda parte Rui Alves, presidente da mesa da assembleia, sendo acompanhado pela vice-presidente Dina Rodrigues, a primeira secretária Inês Alves e o segundo secretário Ruben Vicente. O conselho fiscal é presidido por João Gomes, que tem como vice-presidente Cláudia Henriques e como relator Rogério Justino.

Em declarações a O MIRANTE, Ruben Cardoso não esconde “o peso” e a responsabilidade “elevada” de assumir a liderança de uma associação como a ARCAS pela sua história. “Somos todos de Samora, tentámos concentrar uma equipa bastante jovem, com ideias diferentes. Dentro do nosso núcleo vamos estruturar as coisas, perceber o que é que pode ser feito rapidamente e o que é que pode ser feito a longo prazo”, disse.

Os novos órgãos sociais agradeceram aos seus antecessores e reforçaram que a candidatura tardia surge de um sentimento de não deixar morrer as festas e as tradições de Samora Correia. “A realidade é que a ARCAS não é apenas uma direcção ou uma pessoa singular. A ARCAS são todas as pessoas que gostam da nossa terra e que querem que o associativismo não morra. E, acreditem, precisamos de todas essas pessoas nos próximos dois anos”, salienta a nova direcção, que vai conduzir os destinos da ARCAS no biénio 2025-2027.

A antiga direcção, liderada por Ruben Vicente, cessou funções no dia 15 de Outubro e só à terceira assembleia-geral se conseguiu encontrar a lista sucessora. A ARCAS, que possui cerca de 400 sócios, é responsável pela organização de eventos como o Carnaval, o Festival de Gastronomia, as Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe, bem como a Quinta-feira da Espiga e outras iniciativas culturais e recreativas que marcam o calendário anual da freguesia.