Jovens criadores mostraram a sua arte em Santarém

A Mostra Nacional Jovens Criadores decorreu no passado fim de semana em Santarém, acolhendo obras de mais de 130 jovens artistas de todo o país, seleccionados a partir de um concurso de âmbito nacional. A iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e organizada pelo Gerador, em parceria com a Câmara de Santarém, teve actividades em vários espaços da cidade, como o Convento de São Francisco, o Teatro Sá da Bandeira, a Igreja de São João de Alporão, o Mercado Municipal e os restaurantes Tascá e Central. A programação incluiu uma exposição, concertos, cinema, performances de stand-up comedy, dança, teatro, e muito mais.

O evento encerrou com a Gala de Entrega de Prémios, no Convento de São Francisco, onde foram conhecidos os vencedores de cada área artística e distribuídos 15.000 euros em prémios pelo IPDJ, actualmente presidido pelo escalabitano Ricardo Gonçalves, ex-presidente da Câmara de Santarém. A sessão final contou com a presença da ministra da Cultura, Margarida Balseiros Lopes

FOTOS – Facebook João Teixeira Leite