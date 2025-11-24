Mercado da Aldeia Natal da Marmeleira promete muita animação

O 4.º Mercado da Aldeia Natal da Vila da Marmeleira está marcado para os dias 6 e 7 de Dezembro, contando com oitenta expositores e o pavilhão desportivo esgotado.

O 4.º Mercado da Aldeia Natal da Vila da Marmeleira está marcado para os dias 6 e 7 de Dezembro, contando com oitenta expositores e o pavilhão desportivo esgotado. Artesanato, sabores tradicionais, música, animação e muito espírito comunitário são ingredientes garantidos nesta iniciativa que promove a economia local e os talentos da terra.