24/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 24-11-2025 15:00

Mercado da Aldeia Natal da Marmeleira promete muita animação

mercado de natal
foto ilustrativa
O 4.º Mercado da Aldeia Natal da Vila da Marmeleira está marcado para os dias 6 e 7 de Dezembro, contando com oitenta expositores e o pavilhão desportivo esgotado.

O 4.º Mercado da Aldeia Natal da Vila da Marmeleira está marcado para os dias 6 e 7 de Dezembro, contando com oitenta expositores e o pavilhão desportivo esgotado. Artesanato, sabores tradicionais, música, animação e muito espírito comunitário são ingredientes garantidos nesta iniciativa que promove a economia local e os talentos da terra.

