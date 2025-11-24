uma parceria com o Jornal Expresso
24/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 24-11-2025 18:00

Sociedade Filarmónica Alpiarcense celebra 94 anos

Sociedade Filarmónica Alpiarcense celebra 94 anos
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Sociedade Filarmónica Alpiarcense (SFA) 1º de Dezembro vai celebrar 94 anos de vidas. O programa tem início no dia 1 de Dezembro, com a cerimónia do hastear da bandeira, pelas 09h00, junto à sede da colectividade.

A Sociedade Filarmónica Alpiarcense (SFA) 1º de Dezembro vai celebrar 94 anos de vidas. O programa tem início no dia 1 de Dezembro, com a cerimónia do hastear da bandeira, pelas 09h00, junto à sede da colectividade. Segue-se um desfile da banda filarmónica por diversas ruas de Alpiarça. Ainda nessa manhã há uma romagem ao cemitério de Alpiarça para homenagear os músicos e sócios falecidos. À noite, pelas 21h30 h, no salão da colectividade, serão entregues emblemas comemorativos em homenagem aos músicos e sócios com 25 e 50 anos de filiação. De seguida, a Banda Filarmónica e a Escola de Música apresentam um pequeno concerto.

O programa comemorativo do 94º aniversário continua, com outras actividades, durante o mês de Dezembro. No dia 8, vai decorrer um concerto pelas Bandas da SFA 1º de Dezembro e da Associação Filarmónica União Lapense, no Auditório da Biblioteca Municipal de Alpiarça, pelas 17h00.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar