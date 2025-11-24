Sociedade Filarmónica Alpiarcense celebra 94 anos

A Sociedade Filarmónica Alpiarcense (SFA) 1º de Dezembro vai celebrar 94 anos de vidas. O programa tem início no dia 1 de Dezembro, com a cerimónia do hastear da bandeira, pelas 09h00, junto à sede da colectividade. Segue-se um desfile da banda filarmónica por diversas ruas de Alpiarça. Ainda nessa manhã há uma romagem ao cemitério de Alpiarça para homenagear os músicos e sócios falecidos. À noite, pelas 21h30 h, no salão da colectividade, serão entregues emblemas comemorativos em homenagem aos músicos e sócios com 25 e 50 anos de filiação. De seguida, a Banda Filarmónica e a Escola de Música apresentam um pequeno concerto.



O programa comemorativo do 94º aniversário continua, com outras actividades, durante o mês de Dezembro. No dia 8, vai decorrer um concerto pelas Bandas da SFA 1º de Dezembro e da Associação Filarmónica União Lapense, no Auditório da Biblioteca Municipal de Alpiarça, pelas 17h00.