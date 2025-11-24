Teresa Lampreia lança livro em Lisboa, dia 2 de Dezembro, na livraria Martins

"Somos Feitos de Histórias" é um livro que vai além da autobiografia: um ensaio sobre a ascensão do entretenimento de impacto social, apontado como uma nova fronteira da cultura, da economia criativa e da diplomacia contemporânea. Teresa Lampreia é directora, roteirista, produtora e inovadora cultural.

Após quase três décadas transformando emoções em imagens, Teresa Lampreia estreia na literatura com "Somos Feitos de Histórias – Entretenimento de Impacto Social. E a Vida, Enfim”, publicado pela Editora Ipê das Letras. A obra reflete sobre o poder das narrativas para transformar o mundo e dar sentido à existência. Reconhecida por trabalhos marcantes na teledramaturgia brasileira — como O Clone, A Casa das Sete Mulheres e Páginas da Vida — Teresa apresenta um livro que vai além da autobiografia: um ensaio sobre a ascensão do entretenimento de impacto social, apontado como uma nova fronteira da cultura, da economia criativa e da diplomacia contemporânea.

Bisneta do cientista humanista Vital Brasil e embaixador Luiz Felipe Lampreia, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Fernando Henrique Cardoso, Teresa vem de quatro gerações de diplomatas. Para ela, o entretenimento de impacto social é uma ferramenta capaz de ampliar o acesso ao conhecimento e influenciar.

O livro "Somos Feitos de Histórias Entretenimento de Impacto Social. E a vida, enfim”, será lançado na primeira quinzena de dezembro, com eventos em Lisboa, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Em Lisboa o lançamento está marcado para 2 de Dezembro, às 18 horas, na Livraria Martins, no piso 1 do Time Out Market, e é aberto a quem queira associar-se ao evento.

ENTRE A VIDA E O FUTURO DA ARTE

Teresa Lampreia é directora, roteirista, produtora e inovadora cultural. Dirigiu produções premiadas e reconhecidas internacionalmente, incluindo O Clone, eleita pela The WIT (Cannes) uma das 50 maiores novelas dos últimos 50 anos. Com quase 30 anos de carreira, Teresa é uma das principais vozes da América Latina na defesa do entretenimento de impacto social como motor de transformação global e instrumento de diplomacia contemporânea.

Formada em Cinema e Televisão pela Universidade Nova de Lisboa, Teresa construiu uma carreira internacional entre Rio de Janeiro, Los Angeles, Madrid, Roma e Nova York, sempre actuando na interseção entre cultura, diplomacia e inovação. É cofundadora e CEO do WhE Play, primeiro canal FAST da América Latina dedicado ao entretenimento de impacto social, com curadoria inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Em Somos Feitos de Histórias, a autora apresenta, de forma contextualizada, a evolução da indústria do entretenimento de impacto social. A partir de sua trajetória profissional, usada como fio condutor para exemplificar conceitos e práticas, o livro reúne análises, estudos de caso e reflexões sobre como o entretenimento pode gerar impacto concreto e duradouro, aproximando emoção, conhecimento e consciência social.