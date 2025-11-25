Apresentação do livro de Aurélio Lopes em Torres Novas

O Retorno da Deusa-Mãe, a mais recente obra do autor, vai ser apresentado na biblioteca em Torres Novas, no sábado, 29 de Novembro.

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebe a 29 de Novembro, pelas 16h00, a apresentação do livro O Retorno da Deusa-Mãe da autoria de Aurélio Lopes e publicado pela editora Cosmos. A apresentação da obra está a cargo de Luís Mota e Paulo Renato, professores e investigadores torrejanos, numa iniciativa associada ao Centro de Documentação do Ribatejo.

Aurélio Lopes foi professor do ensino superior, coordenador do Fórum Ribatejo e das colecções Raízes e Antropologia da Editora Cosmos. É licenciado em Antropologia Social, Mestre em Sociologia da Educação e Doutor em Antropologia Cultural pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Humanas.

O autor tem-se debruçado sobre a cultura tradicional, especialmente no que respeita à Antropologia do Sagrado e às suas representações simbólicas e festivas, práticas tradicionais culturais e cultuais, nomeadamente no que concerne à religiosidade popular e às suas relações sincréticas com raízes ancestrais e influências mutacionais modernas.