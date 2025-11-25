uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 25-11-2025 18:17

Expo Venda e Feira do Livro animam Natal em Mação

Expo Venda e Feira do Livro animam Natal em Mação
Foto Município de Mação
O mês de Dezembro vai contar com uma programação dedicada ao Natal em Mação.

O mês de Dezembro vai contar com uma programação dedicada ao Natal em Mação. Do conjunto de eventos previstos, destacam-se a Expo Venda e a Feira do Livro. Ambos os espaços, dedicados a compras de Natal, vão abrir portas no dia 1 de Dezembro.
A Expo Venda é destinada a artesãos e IPSS do concelho, decorrendo na Galeria Carlos Saramago do Centro Cultural Elvino Pereira. A Feira do Livro vai ter lugar na Biblioteca Municipal, contando com dezenas de livros.
