Cultura | 25-11-2025 12:00
Fórum Social de Ourém realiza-se no cineteatro da cidade
Iniciativa da Câmara de Ourém é dirigida aos profissionais e entidades do sector social.
O Fórum Social arranca na quinta, 27 de Novembro, e termina no dia seguinte, no Teatro Municipal de Ourém, numa iniciativa da Câmara de Ourém dirigida aos profissionais e entidades do sector social. O primeiro dia é dedicado ao tema “Acção Social”, com foco no planeamento estratégico, intervenção comunitária e gestão de projectos. O segundo dia aborda a temática “Olhares sobre a violência: caminhos de intervenção com vítimas”, reunindo especialistas e testemunhos na área da violência doméstica, divulgou a autarquia.
