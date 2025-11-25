uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 25-11-2025 12:00

Fórum Social de Ourém realiza-se no cineteatro da cidade

conferencia
foto ilustrativa
Iniciativa da Câmara de Ourém é dirigida aos profissionais e entidades do sector social.

O Fórum Social arranca na quinta, 27 de Novembro, e termina no dia seguinte, no Teatro Municipal de Ourém, numa iniciativa da Câmara de Ourém dirigida aos profissionais e entidades do sector social. O primeiro dia é dedicado ao tema “Acção Social”, com foco no planeamento estratégico, intervenção comunitária e gestão de projectos. O segundo dia aborda a temática “Olhares sobre a violência: caminhos de intervenção com vítimas”, reunindo especialistas e testemunhos na área da violência doméstica, divulgou a autarquia.

