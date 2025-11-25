“Jardim das Sopas” de Vila Chã de Ourique na sexta-feira

Na sexta-feira, 28 de Novembro, a partir das 19h00, decorre no Pavilhão de Festas de Vila Chã de Ourique, a iniciativa “Jardim das Sopas”, destinada a angariar fundos para apoiar as actividades pedagógicas e educativas das crianças do Jardim de Infância de Vila Chã de Ourique.

O evento é organizado pela comunidade escolar e local e tem o apoio de restaurantes, cafés e entidades da região, que oferecem as sopas, que este ano serão mais de trinta.

A entrada inclui pulseira, tigela de barro personalizada (limitada ao stock existente), pão, bebida (água ou vinho) e o consumo livre de todas as sopas disponíveis.