Cultura | 25-11-2025 10:40
“Jardim das Sopas” de Vila Chã de Ourique na sexta-feira
foto ilustrativa - foto dr
Apoiar as actividades pedagógicas e educativas das crianças do Jardim-de-Infância.
Na sexta-feira, 28 de Novembro, a partir das 19h00, decorre no Pavilhão de Festas de Vila Chã de Ourique, a iniciativa “Jardim das Sopas”, destinada a angariar fundos para apoiar as actividades pedagógicas e educativas das crianças do Jardim de Infância de Vila Chã de Ourique.
O evento é organizado pela comunidade escolar e local e tem o apoio de restaurantes, cafés e entidades da região, que oferecem as sopas, que este ano serão mais de trinta.
A entrada inclui pulseira, tigela de barro personalizada (limitada ao stock existente), pão, bebida (água ou vinho) e o consumo livre de todas as sopas disponíveis.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar