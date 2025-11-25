uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 25-11-2025 10:40

“Jardim das Sopas” de Vila Chã de Ourique na sexta-feira

“Jardim das Sopas” de Vila Chã de Ourique na sexta-feira
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Apoiar as actividades pedagógicas e educativas das crianças do Jardim-de-Infância.

Na sexta-feira, 28 de Novembro, a partir das 19h00, decorre no Pavilhão de Festas de Vila Chã de Ourique, a iniciativa “Jardim das Sopas”, destinada a angariar fundos para apoiar as actividades pedagógicas e educativas das crianças do Jardim de Infância de Vila Chã de Ourique.
O evento é organizado pela comunidade escolar e local e tem o apoio de restaurantes, cafés e entidades da região, que oferecem as sopas, que este ano serão mais de trinta.
A entrada inclui pulseira, tigela de barro personalizada (limitada ao stock existente), pão, bebida (água ou vinho) e o consumo livre de todas as sopas disponíveis.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar