25/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 25-11-2025 18:26

Passeio micológico com saída de campo e sessão prática em Tomar

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
A iniciativa decorre a 30 de Novembro e pretende aproximar a comunidade do património natural da região

A Associação 30POR1LINHA realiza no dia 30 de Novembro o 2º Passeio Micológico, uma actividade que pretende dar a conhecer o mundo dos fungos através de uma manhã de exploração no terreno, seguida de um almoço convívio e de uma sessão prática dedicada à identificação de cogumelos silvestres. A iniciativa decorre na zona de Tomar e será orientada pelo especialista em micologia Rui Cardoso.
O programa arranca às 9h30, com uma saída de campo para recolha de exemplares, estando o regresso previsto para as 12h30, seguindo-se o almoço. A partir das 14h00 o programa continua e os participantes terão oportunidade de aprender a classificar os cogumelos encontrados, numa sessão prática dedicada à observação e identificação das espécies recolhidas.
A participação tem um custo de 25 euros para sócios e 30 euros para não sócios, sendo as inscrições limitadas. Os interessados podem inscrever-se até 28 de Novembro, até às 14h00, através de formulário online.

