Raia, Raianos, Nobres e Malteses é o novo livro de Manuel Fernandes Vicente, que vai ser apresentado dia 1 de dezembro, no Entroncamento

O escritor Manuel Fernandes Vicente apresenta no próximo dia 1 de Dezembro, pelas 16h 30, no Cineteatro São João, no Entroncamento, o seu novo livro Raia, Raianos, Nobres e Malteses. A obra integra um conjunto de crónicas e reportagens de viagens, e análises e reflexões críticas cujo foco central é a realidade singular vivida pelos povos raianos na fronteira de Portugal com Espanha. O autor, ele próprio um raiano natural de Castelo Branco e cuja família é da aldeia fronteiriça de Malpica do Tejo, admite que esta sua origem teve uma forte influência na decisão de avançar com a obra que procura espelhar o mundo pobre e calcado que sempre foi a Raia. E, desde o Minho e da Serra do Gerês, às Terras de Barroso e a Terras de Miranda, de Rio de Onor a Sabugal e ao longo das Beiras, de Castelo Branco e do Alentejo, até Marvão, Barrancos e mais além pelo Guadiana fora. É deste mundo complexo, até com as suas contradições, e fatalmente deprimido e ostracizado, que ergueu castelos e deu o corpo às balas e aos canhões para garantir a integridade do território nacional, que o livro dá conta ao longo das suas mais de 500 páginas.

Apesar de viver no Entroncamento, a permanência na cidade ferroviária não o fez esquecer as suas raízes e a condição de pobreza que afetava a realidade da sua aldeia, que era também apenas um microcosmo, uma miniatura, de uma realidade comum a muitas centenas de povoações que ao longo dos mais de 1200 quilómetros da Raia que separam Portugal e Espanha. É claro que aqui, na Raia, como sempre que há proximidade entre seres humanos que têm origens diferentes, houve as mais diferentes e contrastantes formas de convivências, desde algumas querelas e animosidades, a outras bem mais solidárias e de grande cumplicidade humana, até heroísmos silenciosos, por vezes até ocultos. É verdade que houve batalhas, refregas e perseguições, mas neste limbo entre as duas nações ibéricas também houve os mais puros exemplos de nobreza de carácter, com histórias em que uns de um lado da fronteira correram sérios riscos para que os outros, do lado de lá, não fossem sumariamente encostados a uma parede e a tornarem-se em alvos fáceis de soldadescas sanguinárias, escreve o autor em texto enviado para a redacção de O MIRANTE.

Na mesa da apresentação de Raia, Raianos, Nobres e Malteses, vão estar o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, o historiador António Matias Coelho, o tenente general António Mascarenhas, Helena Rodeiro, leitora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Mário Rui Rodrigues (antigo presidente do Grupo de Amigos de Olivença), o publicista oliventino José António González Carrillo e ainda o editor da obra, António Vieira da Silva, para além do autor, Manuel Fernandes Vicente.