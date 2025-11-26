Centro Cultural e Conservatório de Música de Santarém comemoram aniversários com concerto gratuito

O concerto de aniversário conjunto decorre a 28 de Novembro, no Fórum Actor Mário Viegas, e recorda a ligação histórica entre as duas instituições.

O Centro Cultural e Regional de Santarém (CCRS) e o Conservatório de Música de Santarém vão celebrar, em conjunto, os seus aniversários com um concerto marcado para 28 de Novembro, às 21h30, no Fórum Actor Mário Viegas. A iniciativa assinala os 45 anos do CCRS e os 40 anos do Conservatório, reforçando uma ligação histórica que remonta aos primeiros anos do Conservatório, quando a escola de música funcionou durante muito tempo nas instalações do CCRS, antes de ter sede própria.

O concerto contará ainda com a participação dos alunos envolvidos na mobilidade Erasmus+ em Monza, no Liceo Bartolomeo Zucchi, prometendo uma noite musical aberta à comunidade, com entrada gratuita.