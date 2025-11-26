Cultura | 26-11-2025
Coro dos Comuns cantou e encantou em Mação
O Coro Colectivo de Constância e do Entroncamento levou o espectáculo Coro dos Comuns ao Cine-Teatro de Mação.
O Coro Colectivo de Constância e do Entroncamento levou o espectáculo Coro dos Comuns ao Cine-Teatro de Mação. Trata-se de um projecto inovador idealizado por Vítor Ferreira, que em 2025 contou com o apoio da Comuniddae Intermunicipal do Médio Tejo e dos municípios de Entroncamento e Constância, no âmbito do projeto Caminhos.
A vereadora da Câmara de Mação, Vanda Serra, sublinhou a importância destes espectáculos para destacar e dar continuidade à conservação do património cultural local, incentivando mais grupos, de todas as idades, a dar continuidade a projectos idênticos.
FOTOS - CM Mação
