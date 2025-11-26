Cultura | 26-11-2025 14:23
Nuno Garcia Lopes celebra trinta anos de livros em Tomar
Foto Facebook Nuno Ngl
Celebração pretende assinalar também o lançamento de novo livro do autor.
O autor Nuno Garcia Lopes vai celebrar 30 anos de livros com um espectáculo no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar. O evento, que vai decorrer na noite de quinta-feira, 27 de Novembro, pretende assinalar também o lançamento do novo livro do autor “A poesia”. A obra reúne livros publicados, inéditos e dispersos.
A noite vai ser de festa, com a interpretação de textos do autor por actores, músicos, diseurs e estátuas vivas. De entrada livre, o evento conta com apoios à organização do Município de Tomar, Junta de Freguesia de Asseiceira, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Agrupamento de Escolas Templários e Instituto Politécnico de Tomar.
