Rota dos Templários reúne especialistas em Tomar para reforçar cooperação nacional

A cidade de Tomar recebe, em 26 e 27 de Novembro, o primeiro Encontro Nacional da Rota dos Templários Portugal, dedicado à “Experiência Turística e Património Templário”, com vista a reforçar a cooperação e qualificar a visitação a estes territórios. “Tomar é a capital templária a nível nacional e também uma referência internacional nesta temática e, portanto, faz todo o sentido que assim seja e aqui recebermos este evento”, afirmou à Lusa o presidente da câmara, Tiago Carrão, sublinhando que o encontro marca um momento de trabalho para valorizar o património templário e para se trabalhar a estratégia conjunta de cultura, turismo e desenvolvimento económico.

“Experiência Turística e Património Templário” é o mote do encontro que reúne durante dois dias em Tomar, especialistas, entidades públicas e parceiros regionais para definir estratégias de visitação qualificada e sustentada aos territórios templários do país, aliando conhecimento, inovação e envolvimento dos municípios e entidades que integram a rota. Organizado pela Câmara de Tomar, em parceria com o Turismo de Portugal, CIM Médio Tejo e as Entidades Regionais de Turismo Centro de Portugal, Porto e Norte e Alentejo e Ribatejo, o encontro pretende consolidar a cooperação entre territórios com legado templário e reforçar a estruturação desta oferta cultural.

O programa inclui painéis temáticos e apresentação de projectos, convidando à reflexão sobre o papel da herança templária na construção de uma oferta turística diferenciadora e de qualidade em Portugal. Entre os intervenientes estão académicos, técnicos de património, especialistas em turismo, representantes de municípios templários e entidades profissionais ligadas à interpretação histórica.

O primeiro painel, “Conhecer o Património Templário”, centra-se na base histórica e patrimonial que sustenta a experiência turística, com intervenções de Joana Lencart (Universidade do Porto), Elisabete Gameiro (Convento de Cristo) e Emanuel Campos (Município de Mogadouro), moderados por Sílvia Ribau (Turismo Centro de Portugal). Segue-se o painel “Interpretação e Mediação”, focado no desenho de itinerários e na criação de novas experiências turísticas, com contributos de Carlos Martins (OPIUM), Miguel Marques (Caminhos da História), Jorge Rodrigues (Templar – Rotas e Destinos Turísticos) e Teresa Nicolau (Tesouro d’Almourol). A tarde inclui o painel “Inovar na Experiência Turística”, com exemplos de turismo 4.0, recriação histórica e gastronomia temática, e debate-se o tema “Trabalhar em Rede e Envolver Comunidades”, com apresentação de casos de estudo de outras rotas culturais nacionais e práticas de acessibilidade em centros interpretativos. Na quinta-feira decorrem visitas técnicas ao Convento de Cristo, ao Centro Interpretativo Tomar Templário – Complexo da Levada, ao Castelo de Almourol e ao Centro Interpretativo Templário de Vila Nova da Barquinha.

Este encontro insere-se no âmbito do protocolo assinado em 2023 entre 16 municípios, três Entidades Regionais de Turismo, CIM Médio Tejo e Turismo de Portugal, que visa estruturar uma oferta articulada e sustentada sobre a herança templária em Portugal.

Para Tiago Carrão, o evento “reforça a responsabilidade de Tomar enquanto território de referência da Ordem do Templo”, destacando que o concelho “tem o dever de liderar esta temática e capitalizar cada vez mais o potencial templário, reconhecido nacional e internacionalmente”. “Não é por acaso que o Convento de Cristo e o nosso castelo são dos monumentos mais visitados do país”, acrescentou o autarca, defendendo que o município deve “saber aproveitar esse capital templário para atrair mais visitantes à cidade, reforçando a ligação entre história, turismo e desenvolvimento económico”.

O presidente da Câmara concluiu que o encontro é “uma forma de concertar estratégias e de reforçar a cooperação entre os territórios templários, afirmando Tomar como motor cultural, turístico e também económico desta rota nacional”.

Esta rede nacional, que teve a sua génese no projeto “Rota Templários Médio Tejo", envolve hoje os municípios de Abrantes, Arronches, Castelo Branco, Ferreira do Zêzere, Idanha-a-Nova, Mogadouro, Ourém, Pombal, Reguengos de Monsaraz, Sabugal, Sertã, Soure, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila Velha de Ródão.