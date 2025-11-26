Vila Nova da Barquinha reafirma-se como referência no estudo dos Templários

Vila Nova da Barquinha acolheu a segunda edição do Colóquio “Templários e Ordem de Cristo”, um encontro que reuniu investigadores e especialistas dedicados ao estudo da herança templária em Portugal.

Vila Nova da Barquinha recebeu a segunda edição do Colóquio “Templários e Ordem de Cristo”. O encontro reuniu investigadores, historiadores e especialistas dedicados ao estudo da presença templária em Portugal. O evento destacou a centralidade de Vila Nova da Barquinha na investigação sobre os Templários, sustentada pela proximidade ao Castelo de Almourol, um dos maiores símbolos da Ordem do Templo no país. Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal, Manuel Mourato, afirmou ser uma honra receber especialistas que promovem a valorização desta herança, lembrando ainda que o município é fundador da Rota dos Templários, projecto que “continua a crescer e a afirmar-se nacional e internacionalmente”.

O encerramento ficou a cargo da vereadora da Cultura, Paula Gomes da Silva, que salientou que o colóquio permitiu “viver a história” e aprofundar a compreensão de um legado que “continua a moldar a identidade cultural do território”. A presença da Comissão Científica da Federação Europeia da Rota dos Templários (TREF) foi igualmente destacada, reforçando a dimensão internacional da iniciativa. A autarquia garantiu que o colóquio terá continuidade, consolidando Vila Nova da Barquinha como uma referência incontornável no estudo e divulgação do património templário.