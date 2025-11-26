uma parceria com o Jornal Expresso
26/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 26-11-2025 21:00

Vila Nova da Barquinha reafirma-se como referência no estudo dos Templários

Vila Nova da Barquinha reafirma-se como referência no estudo dos Templários
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vila Nova da Barquinha acolheu a segunda edição do Colóquio “Templários e Ordem de Cristo”, um encontro que reuniu investigadores e especialistas dedicados ao estudo da herança templária em Portugal.

Vila Nova da Barquinha recebeu a segunda edição do Colóquio “Templários e Ordem de Cristo”. O encontro reuniu investigadores, historiadores e especialistas dedicados ao estudo da presença templária em Portugal. O evento destacou a centralidade de Vila Nova da Barquinha na investigação sobre os Templários, sustentada pela proximidade ao Castelo de Almourol, um dos maiores símbolos da Ordem do Templo no país. Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal, Manuel Mourato, afirmou ser uma honra receber especialistas que promovem a valorização desta herança, lembrando ainda que o município é fundador da Rota dos Templários, projecto que “continua a crescer e a afirmar-se nacional e internacionalmente”.
O encerramento ficou a cargo da vereadora da Cultura, Paula Gomes da Silva, que salientou que o colóquio permitiu “viver a história” e aprofundar a compreensão de um legado que “continua a moldar a identidade cultural do território”. A presença da Comissão Científica da Federação Europeia da Rota dos Templários (TREF) foi igualmente destacada, reforçando a dimensão internacional da iniciativa. A autarquia garantiu que o colóquio terá continuidade, consolidando Vila Nova da Barquinha como uma referência incontornável no estudo e divulgação do património templário.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar