Cultura | 27-11-2025 12:00
Festa Mundial da Animação passa por Santarém
O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe, de 2 a 4 de Dezembro, uma extensão oficial da Festa Mundial da Animação, evento promovido pela Casa da Animação, em parceria com a Câmara de Santarém e o Cineclube de Santarém. Em Santarém, as sessões têm especial enfoque no público escolar.
É uma iniciativa apontada como única no panorama internacional, celebrada anualmente por ocasião do Dia Mundial da Animação (28 de Outubro). Programadores e instituições de todo o mundo unem-se para celebrar o cinema de animação, numa iniciativa que decorre em mais de 40 países.
