uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 27-11-2025 12:00

Festa Mundial da Animação passa por Santarém

banda desenhada
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe, de 2 a 4 de Dezembro, uma extensão oficial da Festa Mundial da Animação, com sessões destinadas ao público escolar.

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe, de 2 a 4 de Dezembro, uma extensão oficial da Festa Mundial da Animação, evento promovido pela Casa da Animação, em parceria com a Câmara de Santarém e o Cineclube de Santarém. Em Santarém, as sessões têm especial enfoque no público escolar.
É uma iniciativa apontada como única no panorama internacional, celebrada anualmente por ocasião do Dia Mundial da Animação (28 de Outubro). Programadores e instituições de todo o mundo unem-se para celebrar o cinema de animação, numa iniciativa que decorre em mais de 40 países.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar