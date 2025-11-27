Festival de Órgão de Santarém com diversas propostas no fim de semana

A 7ª edição do FÓS – Festival de Órgão de Santarém tem como protagonistas seis órgãos históricos existentes em igrejas da cidade, mas não se cinge a esse instrumento. Inclui ainda um conjunto de experiências artísticas onde se que cruzam o órgão com o saxofone, acordeão, canto coral, dança, poesia e outras formas de expressão cultural.

O organista de origem húngara Levente Kuzma vai actuar no Festival de Órgão de Santarém, num concerto marcado para a noite de sexta-feira, 28 de Novembro, pelas 21h30, na Igreja de Nossa Senhora de Marvila. Nesse mesmo dia, durante a tarde, a partir das 15h00, o músico vai estar numa masteclass, na Igreja de Nossa Senhora de Marvila, dirigida a organistas e a amantes de música.

A Catedral de Santarém recebe no sábado, 29 de Novembro, pelas 21h30, o Concerto da Liberdade II – Performance Multidisciplinar, integrado na programação do FÓS – Festival de Órgão de Santarém e que terá como protagonista o organista in.FÓS, António José Pedrosa. O evento junta a música de órgão histórico com momentos de dança contemporânea pela Academia de Dança do Círculo Cultural Scalabitano, com direção de cena de Encarnação Noronha e de Mafalda Murta, acompanhados por estátuas humanas trazidas pela Quideia Animações, com direcção de Katarina Ferreira e Luís Almeida.

No domingo, 30 de Novembro, último dia do FÓS, a Igreja de São Nicolau, a partir das 15h00, o Poetral – Possessio Maris, espectáculo que junta música de órgão com poesia declamada por Francisco Selqueira e Ferreira da Costa, do Veto-Teatro Oficina, acompanhados pelo organista Sílvio Vicente. É um evento inspirado em ‘Mar Português’, a segunda parte de a ‘Mensagem’, a única obra publicada em vida de Fernando Pessoa, onde se reflecte sobre as grandes navegações, destacando o papel de Portugal no cenário Mundial, durante os séculos XV e XVI.

Os poemas seguem a seguinte ordem: O Infante, II Horizonte, III padrão, IV O Mostrengo, V Epitáfio de Bartolomeu Dias, VI Os Colombos, VII Os Descobridores do Ocidente, VIII Fernão de Magalhães, IX Ascensão de Vasco da Gama, X Mar Português, XI A Última Nau, XII Prece.

O Festival de Órgão de Santarém – FÓS é promovida pela Câmara de Santarém, em parceria com a Diocese de Santarém e com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, tem como protagonistas seis órgãos históricos existentes em igrejas da cidade, mas não se cinge a esse instrumento. Inclui ainda um conjunto de experiências artísticas onde se que cruzam o órgão com o saxofone, acordeão, canto coral, dança, poesia e outras formas de expressão cultural.