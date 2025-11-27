uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 27-11-2025 15:00

Festival de Órgão de Santarém com diversas propostas no fim de semana

Festival de Órgão de Santarém com diversas propostas no fim de semana
FOTOS DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A 7ª edição do FÓS – Festival de Órgão de Santarém tem como protagonistas seis órgãos históricos existentes em igrejas da cidade, mas não se cinge a esse instrumento. Inclui ainda um conjunto de experiências artísticas onde se que cruzam o órgão com o saxofone, acordeão, canto coral, dança, poesia e outras formas de expressão cultural.

O organista de origem húngara Levente Kuzma vai actuar no Festival de Órgão de Santarém, num concerto marcado para a noite de sexta-feira, 28 de Novembro, pelas 21h30, na Igreja de Nossa Senhora de Marvila. Nesse mesmo dia, durante a tarde, a partir das 15h00, o músico vai estar numa masteclass, na Igreja de Nossa Senhora de Marvila, dirigida a organistas e a amantes de música.

A Catedral de Santarém recebe no sábado, 29 de Novembro, pelas 21h30, o Concerto da Liberdade II – Performance Multidisciplinar, integrado na programação do FÓS – Festival de Órgão de Santarém e que terá como protagonista o organista in.FÓS, António José Pedrosa. O evento junta a música de órgão histórico com momentos de dança contemporânea pela Academia de Dança do Círculo Cultural Scalabitano, com direção de cena de Encarnação Noronha e de Mafalda Murta, acompanhados por estátuas humanas trazidas pela Quideia Animações, com direcção de Katarina Ferreira e Luís Almeida.
No domingo, 30 de Novembro, último dia do FÓS, a Igreja de São Nicolau, a partir das 15h00, o Poetral – Possessio Maris, espectáculo que junta música de órgão com poesia declamada por Francisco Selqueira e Ferreira da Costa, do Veto-Teatro Oficina, acompanhados pelo organista Sílvio Vicente. É um evento inspirado em ‘Mar Português’, a segunda parte de a ‘Mensagem’, a única obra publicada em vida de Fernando Pessoa, onde se reflecte sobre as grandes navegações, destacando o papel de Portugal no cenário Mundial, durante os séculos XV e XVI.
Os poemas seguem a seguinte ordem: O Infante, II Horizonte, III padrão, IV O Mostrengo, V Epitáfio de Bartolomeu Dias, VI Os Colombos, VII Os Descobridores do Ocidente, VIII Fernão de Magalhães, IX Ascensão de Vasco da Gama, X Mar Português, XI A Última Nau, XII Prece.
O Festival de Órgão de Santarém – FÓS é promovida pela Câmara de Santarém, em parceria com a Diocese de Santarém e com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, tem como protagonistas seis órgãos históricos existentes em igrejas da cidade, mas não se cinge a esse instrumento. Inclui ainda um conjunto de experiências artísticas onde se que cruzam o órgão com o saxofone, acordeão, canto coral, dança, poesia e outras formas de expressão cultural.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar