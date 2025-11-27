O Centro de Conhecimento Luiza Andaluz, abre oficialmente o programa do Natal na Escadaria e inaugura a Exposição de Presépios com a conversa “O Presépio – A Teologia da Simplicidade”, no 100 em Lisboa. A abertura da mostra está marcada para este sábado, 29 de Novembro, às 16h00. A iniciativa inclui uma conversa com o Padre José Manuel Pereira de Almeida, que trará a dimensão teológica do presépio, e com Sandra e Luís Pinto, artesãos da marca D’Évora com Amor, que partilharão a sua experiência na criação artística. A exposição está patente até 6 de Janeiro, no 100 na Rua da Escola Politécnica, Lisboa