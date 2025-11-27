uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 27-11-2025 12:00

Ópera contemporânea no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

foto ANDRE RIBEIRO
A Terceira Pessoa estreia em Santarém, no dia 6 de Dezembro, às 21h30, a peça de ópera Dois Dias para Além do Tempo.

O espectáculo de ópera Dois Dias para Além do Tempo vai estrear em Santarém no dia 6 de Dezembro, pelas 21h30, no Teatro Sá da Bandeira. As interpretações de Carla Galvão, Gio Lourenço e Mariana Dionísio são acompanhadas pelos músicos Ricardo Jacinto, Angélica Salvi, Pedro Oliveira e Manuel Pinheiro.

Trata-se de uma ópera de câmara contemporânea que cruza teatro, literatura e música. Inspirado no universo da obra literária Ulisses, de James Joyce, o espectáculo propõe uma experiência sensorial que reflecte as lutas e os triunfos da existência quotidiana. Os bilhetes custam 5 euros

