Cultura | 27-11-2025 12:00
Ópera contemporânea no Teatro Sá da Bandeira em Santarém
foto ANDRE RIBEIRO
A Terceira Pessoa estreia em Santarém, no dia 6 de Dezembro, às 21h30, a peça de ópera Dois Dias para Além do Tempo.
O espectáculo de ópera Dois Dias para Além do Tempo vai estrear em Santarém no dia 6 de Dezembro, pelas 21h30, no Teatro Sá da Bandeira. As interpretações de Carla Galvão, Gio Lourenço e Mariana Dionísio são acompanhadas pelos músicos Ricardo Jacinto, Angélica Salvi, Pedro Oliveira e Manuel Pinheiro.
Trata-se de uma ópera de câmara contemporânea que cruza teatro, literatura e música. Inspirado no universo da obra literária Ulisses, de James Joyce, o espectáculo propõe uma experiência sensorial que reflecte as lutas e os triunfos da existência quotidiana. Os bilhetes custam 5 euros
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Vale Tejo
26-11-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar